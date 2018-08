Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Zwei nach derzeitigem Stand Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend laut Polizei an der Einmündung der K 1255 in die Sielminger Straße ereignet hat. Eine 34-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Audi A4 auf der Sielminger Straße von Stetten herkommend in Richtung Bernhausen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 26-jährige Hyundai-Fahrerin an der roten Ampel scharf bremsen und anhalten musste. Mit großer Wucht krachte sie nach Polizeiangaben mit ihrem Audi ins Heck des Hyundai. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten allerdings fest, dass nicht nur Unachtsamkeit unfallursächlich gewesen war. Eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Beide leichtverletzte Fahrerinnen wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Dort musste die Unfallverursacherin auch gleich die fällige Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden.

Sie hatte nämlich gar keinen. Beide Autos, die nur noch Schrottwert haben dürften, wurden von einem Abschleppdienst versorgt.