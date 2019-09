Esslingen (pol) Pech am Freitag den 13. hatte eine 45-jährige Pedelec-Fahrerin, als sie gegen 11.50 Uhr in Oberesslingen die Schorndorfer Straße abwärts fuhr. Kurz vor der Einmündung zur Hirschlandstraße bremste sie aufgrund einer rotlichtzeigenden Ampel wohl zu stark ab, worauf das Pedelec abrupt nach vorne kippte und die Lenkerin dabei nach vorne abgeworfen wurde. Beim Aufprall zog sie sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Ihr getragener Fahrradhelm dürfte sie vor weiteren, schwereren Kopfverletzungen bewahrt haben. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.