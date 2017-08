Filderstadt (pol) - Im Verlauf eines Streitgesprächs zwischen einem 41-jährigen Marokkaner und einem 27-jährigen Deutschen sowie dessen 30-jährigem Bruder am späten Samstagabend in einem Supermarkt in Bernhausen zog der sichtlich alkoholisierte Marokkaner plötzlich ein Taschenmesser und bedrohte damit den jüngeren der beiden Brüder. Dieser entnahm daraufhin laut Polizei aus einem Verkaufsregal eine Bratpfanne, um sich vor einem möglichen Messerangriff zu schützen. Hierzu kam es jedoch nicht. Grund für die Auseinandersetzung dürften provokante Äußerungen über die weibliche Begleitung des Marokkaners von Seiten der beiden Brüder gewesen sein. Das Taschenmesser wurde einbehalten.

