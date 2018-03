Anzeige

Nürtingen-NeckarhausenWegen versuchten Mordes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 27-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Der Mann steht im Verdacht am Donnerstagvormittag in einer Flüchtlingsunterkunft in Neckarhausen, auf einen 41 Jahre alten Landsmann eingestochen und dabei schwer verletzt zu haben. Zu dem Angriff in der Unterkunft in der Silcherstraße kam es nach Polizeiangaben gegen neun Uhr. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche 27-Jährige mehrfach auf seinen zu diesem Zeitpunkt im Bett liegenden Zimmermitbewohner ohne jede Vorwarnung mit einem Messer eingestochen haben. Anschließend ergriff der Tatverdächtige die Flucht, konnte aber kurze Zeit später nach der sofort eingeleiteten Fahndung von einer Polizeistreife in der Nürtinger Innenstadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das 41-jährige Opfer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen zu den näheren Hintergründen der Tat aufgenommen. Der wegen Hausfriedensbruchs und Ladendiebstahls polizeibekannte 27-Jährige wurde im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter am Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, der einen Beschluss zur Unterbringung in einer Einrichtung der forensischen Psychiatrie erließ.