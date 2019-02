Anzeige

Esslingen (pol) Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Esslingen. Dem Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, am vergangenen Samstagabend in der Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau diese und deren 23-jährigen Bekannten angegriffen und den Mann dabei mit einem Messer verletzt zu haben.

Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge soll sich der Beschuldigte trotz eines bestehenden, gerichtlichen Annäherungsverbots am späten Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, über ein geöffnetes Fenster Zutritt zu der Wohnung der 22-jährigen Frau verschafft haben. Dort traf er nicht nur auf seine von ihm getrennte Ehefrau, sondern auch auf deren 23-jährigen Bekannten. Sofort soll der Verdächtige sowohl die Frau, als auch den Besucher attackiert haben, dabei soll er mit einem Messer auf den jungen Mann eingestochen haben. Dieser konnte mehrere Angriffe abwehren, erlitt aber eine mehrere Zentimeter lange Schnittwunde am Bein, bevor er sich gemeinsam mit der unverletzten Frau vor weiteren Attacken in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren konnte. Der Beschuldigte flüchtete daraufhin aus der Wohnung.

Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung seiner Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 35-Jährigen verlief zunächst erfolglos. Im Verlauf der weiteren Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige am frühen Sonntagmorgen in seiner Unterkunft angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er am Montagmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.