Wernau (pol) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Samstag in der Lange Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, bot ein 19-Jähriger Wernauer einem 33-Jährigen ebenfalls aus Wernau stammenden Mann Rauschgift an. Der 19-Jährige wurde in der Folge immer aufdringlicher und schlug den 33-Jährigen schließlich mit den Händen und trat mit seinen Füßen nach ihm. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer mit einer Holzlatte geschlagen, sodass er verletzt wurde. Er wollte sich selbstständig zu einem Arzt begeben. In Tatortnähe wurde in einem Gebüsch eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Ob die Waffe im Zusammenhang mit dem Vorfall steht ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

