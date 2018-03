Oft sind es Ablenkungen am Steuer, die zu schweren Unfällen führen, so die Polizei.

Oft sind es Ablenkungen am Steuer, die zu schweren Unfällen führen, so die Polizei. Foto: dpa

Esslingen (pol) - Eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei ist am Montagnachmittag Zeuge einer Rotlichtfahrt geworden. Die Polizeibeamten waren nach eigenen Angaben kurz nach 15.30 Uhr auf der Dieter-Roser-Brücke von Sirnau kommend in Richtung Zell unterwegs. Auf der Brücke mussten sie hinter einem VW Passat an der roten Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der Passatlenker los. Er bemerkte rechtzeitig, dass ein 26-jähriger VW Lenker von der Ausfahrt der Bundesstraße herkommend nach links auf die Brücke abbiegen wollte und bei Rot durchgefahren war. Durch eine Vollbremsung konnte der Passatlenker eine Kollision vermeiden. Vermutlich war der 26-Jährige durch ein Telefonat abgelenkt, denn er hatte während der Fahrt sein Handy am Ohr.