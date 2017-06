Kirchheim/Teck (pol) Mit dem altbekannten Geldwechseltrick ist am Mittwochnachmittag ein Mann um mehr als hundert Euro geprellt worden. Der 67-Jährige war, laut Polizei, gegen 14.10 Uhr auf der Alleenstraße unterwegs, als er an der Bushaltestelle Altes Haus von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser bat ihn, ihm ein zwei Euro Stück zum Telefonieren zu wechseln. Der hilfsbereite Kirchheimer zückte seine Geldbörse, wobei der Unbekannte auf Tuchfühlung kam und immer wieder mit dem Finger in das Münzfach zeigte. Erst später bemerkte der 67-Jährige, dass ihm der Mann dabei unbemerkt die Scheine aus der Börse gezogen hatte. Der Unbekannte wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa 170 cm groß beschrieben. Er hatte schwarze, kurze, gewellte Haare und sprach deutsch. Er wirkte gepflegt und war mit Hemd, Krawatte und Sakko bekleidet. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer

07021/501-0 um Hinweise.