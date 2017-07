Nürtingen (pol) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B 297 zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen ereignet hat und bei dem Schaden in Höhe von 10000 Euro entstanden ist, sucht das Polizeirevier Nürtingen noch Zeugen. Ein 29-jähriger Opel-Fahrer war laut Polizei mit seinem Corsa in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs, ein von einem 56-Jährigen gelenkter Hyundai kam ihm entgegen. Auf gerader Strecke kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Beide Fahrer beschuldigen den jeweils anderen, nicht ordnungsgemäß rechts gefahren zu sein. Hinweise werden unter 07022/92240 erbeten.

