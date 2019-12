Esslingen (pol) Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitagvormittag auf der Champagnestraße zwischen Ostfildern-Parksiedlung und Esslingen-Weil gekommen. Zu dem Unfall kam es, als eine 70-Jährige aus Esslingen gegen 10.50 Uhr mit ihrem Renault die Champagnestraße von Ostfildern kommend in Richtung Esslingen befuhr. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie am Ausgang einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei den ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi einer 45-Jährigen aus Ostfildern. Durch den Zusammenstoß wurde die 45-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 14.500 Euro.