Anzeige

Beuren (pol) - Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Montagmorgen in Beuren erlitten, als er zwischen einen Gabelstapler und Eisenboxen eingeklemmt worden ist. Ein 34-Jähriger war laut Polizei mit dem Stapler kurz nach 9 Uhr in einer Fabrikhalle in der Linsenhofer Straße unterwegs und hielt bei einem 21-jährigen Kollegen an. Vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers fuhr er anschließend nicht geradeaus sondern nach rechts los und quetschte den jungen Mann zwischen sein Fahrzeug und die Eisenboxen. Mit einem Rettungswagen musste der verletzte Arbeiter in eine Klinik gebracht werden.