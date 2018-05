Anzeige

Kirchheim (pol) Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen wollte die 75-Jährige am gegen 12 Uhr von der Kirchheimer Straße in Kirchheim-Jesingen nach rechts in die Weiherstraße abbiegen. Hierbei kam sie gegen den Bordstein. Wegen eines anschließenden Bedienungsfehlers fuhr der Porsche Cayenne über ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf kam die 75-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 33.000 Euro. Die 75-Jährige und ihr 76-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Porsche musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.