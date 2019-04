Nürtingen (pol) In eine Gaststätte in der Nürtinger Heiligkreuzstraße ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen ein Uhr und 6.45 Uhr drang der bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Notausgangstür ins Innere des Lokals, wie die Polizei berichtet.

In einem Nebenraum entfernte der Einbrecher mit brachialer Gewalt zwei Tresore aus der Wand und nahm sie mit. Der angerichtete Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.