Hochdorf (pol)Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist die Polizei und der Rettungsdienst in eine Flüchtlingsunterkunft in der Kirchheimer Straße am Montagnachmittag gerufen worden. Zwei Männer hatten in einem Zimmer zusammen Fernsehen geschaut. Kurz vor 16.30 Uhr betrat ein 32 Jahre alter Gambier den Raum und schlug eine leere Bierflasche einem 22-jährigen Landsmann auf den Hinterkopf. Der Schlag war so heftig, dass die Flasche zu Bruch ging. Im Anschluss schlug der Täter mit der Faust auf den jüngeren Kontrahenten ein. Erst als ein Zeuge, der durch umherfliegende Scherben ebenfalls leicht verletzt worden war, dazwischen ging, flüchtete der 32-Jährige in Richtung Ortsmitte.

Der 22-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.