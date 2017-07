Lenningen-Schopfloch (pol) - Nicht nur viel zu schnell gewesen ist der Fahrer eines BMW, als er am Sonntagabend auf der L 1212 von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken prallte - er hatte auch noch reichlich Alkohol im Blut, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige befuhr gegen 22.45 Uhr die L 1212 von Schopfloch in Richtung Ochsenwang. Kurz nach dem Ortsausgang geriet er laut Polizei in einer langgezogenen Linkskurve zunächst nach rechts gegen den Bordstein. Im weiteren Verlauf zog er sein Fahrzeug nach links und steuerte über die Gegenfahrbahn direkt in die dortigen Leitplanken. Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Sie kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei um den Fahrer, der knapp zwei Promille intus hatte, wie die Polizei später feststellte. Der 32-Jährige musste deshalb mit zur Blutentnahme. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, den hatte er zuvor schon wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verloren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

