Kirchheim/Jesingen (pol)Zwei demolierte Autos und 15.000 Euro Schaden sind das Ergebnis einer Sufffahrt bei Kirchheim/Jesingen. Am Sonntagabend war ein betrunkener Opel-Fahrer laut Polizei auf Ortsdurchgangsstraße in Richtung Weilheim unterwegs. Dabei geriet der 51-Jährige immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Nach einem Beinahezusammenstoß mit einem Geländewagen kollidierte der Opel Mokka in der Vorderen Straße kurz vor der Einmündung der Naberner Straße mit dem entgegenkommenden 3er-BMW eines 32-Jährigen.

Anschließend überfuhr der Opel eine Verkehrsinsel, wo er zwei Verkehrszeichen aus der Verankerung riss. Versuche des Unfallverursachers, mit seinem beschädigten Wagen weiterzufahren, misslangen ebenso wie sein Fluchtversuch zu Fuß. Der Atemalkoholtest, den die Polizei durchführte, ergab eineinhalb Promille. Der Führerschein hatte den Mann bereits vor mehreren Jahren entzogen worden. Nun muss sich der Unfallfahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.