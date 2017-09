Anzeige

Wernau (pol) - Absolut fahruntüchtig aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums ist laut Polizei ein 51 Jahre alter Fahrer eines Volvo gewesen, als er am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, über eine Verkehrsinsel fuhr und dabei ein Verkehrszeichen leicht beschädigte. Der Reichenbacher war auf der Köngener Straße in Fahrtrichtung Wernau unterwegs und übersah auf Höhe des Freibades die dortige Verkehrsinsel. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Nach Durchführung eines Alkoholtest musste der 51-Jährige die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Auch der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.