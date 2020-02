Neckartailfingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend gegen 19 Uhr an der Abfahrt der B312 und der Einmündung der K1256 in Neckartailfingen ereignet hat, sind Blechschäden entstanden. Eine 59-Jährige befuhr mit ihrem VW Tiguan die Abfahrt der B312, um im Anschluss nach Neckartailfingen abzubiegen. An der Einmündung der K1256 übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Corsa eines 57-Jährigen. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der VW der Unfallverursacherin so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.