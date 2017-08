Kirchheim (pol) - Ein 17-jähriger Kirchheimer verletzte bei einer Personenkontrolle am frühen Sonntagmorgen einen 24-jährigen Polizeibeamten. Die Beamten wurden auf den jungen Mann in der Brandstraße aufmerksam, als er vor ihnen flüchtete und sich in einem Hinterhof in einem Gebüsch versteckte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der 17-Jährige zunehmend aggressiv und wollte einen Beamten zur Seite drücken wie die Polizei berichtet. Bei der folgenden Festnahme wehrte sich der 17-Jährige heftig und beleidigte die Polizisten. Auch hinzukommende Freunde des Jugendlichen störten die Einsatzkräfte durch Beleidungen, Drohungen und körperliche Bedrängungen. Nachdem diese Platzverweise ausgesprochen hatten, beruhigte sich die Situation. Bei der Auseinandersetzung verletzte sich der eingesetzte Polizeibeamte leicht. Der 17-Jährige wurde anschließend seinen Eltern übergeben.

