Oberboihingen (pol) - Zu einem Einsatz mit einem Tier der besonderen Art ist am Montagmorgen der Polizeiposten Wendlingen in die Daimlerstraße in Oberboihingen gerufen worden. Beim Anlegen eines Hochbeetes war ein Anwohner, laut Angaben der Beamten, auf eine etwa einen Meter lange, auffällig gemusterte Schlange gestoßen. Die hinzugerufenen Beamten konnten sie als ungiftige Kornnatter identifizieren und dem Tiernotrettungsdienst übergeben.

Das Verbreitungsgebiet der Kornnatter erstreckt sich entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten vom Bundesstaat New York bis in die Florida Keys. Wie die Schlange in das Hochbeet in Oberboihingen gelangte, konnte die Polizei nicht sagen.