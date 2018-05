Anzeige

Esslingen (pol) Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Freitag gegen 21.40 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes am Bahnhof zwischen zwei 21- und 18-Jahre alten Männern gekommen. Der Jüngere der beiden erlitt durch ein Messer eine Verletzung im Bauchbereich, die aber nicht lebensbedrohlich war. Er wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen. Die beiden waren bereits im November letzten Jahres aneinandergeraten, was wohl der Grund für die erneuten Tätlichkeiten war.