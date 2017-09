Anzeige

Neuffen (pol) - Ein Unbekannter attackierte am Sonntagabend einen 23-Jährigen am Bahnhof in Neuffen.

Nachdem gegen 20.15 Uhr ein Zug aus Nürtingen am Bahnhof eingetroffen war, stiegen unter anderem eine vierköpfige Personengruppe sowie das spätere Opfer aus. Polizeiangaben zufolge folgte einer der Männer aus der Gruppe dem 23-jährigen Pakistaner und sprach ihn mit den Worten an, warum er ihn so anschaue. Unmittelbar darauf schlug der Unbekannte ohne Vorwarnung zu. Er traf den 23-Jährigen mit der Faust im Gesicht und zückte anschließend ein Messer, mit dem er in Richtung des Opfers zustach.Der Angegriffene konnte gerade noch zurückweichen, wurde aber dennoch am Kinn getroffen. Weitere Angriffsversuche führte der Täter nicht mehr durch, sondern stieg in der Folge in den Bus nach Beuren. Der 23-Jährige erlitt durch den Stich eine leichte Schnittverletzung.

Der gesuchte Angreifer ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint und braune, lockige und seitlich kurzgeschnittene Haare. Er war unrasiert. Zur Bekleidung liegen keine genaueren Informationen vor. Der Polizeiposten Neuffen nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 07025/91169-0 entgegen.