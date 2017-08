Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein grauer Mercedes Viano ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21 und 5.45 Uhr aus Leinfelden gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug war in der Straße Im Gaiern in einem Carport abgestellt. An dem Wagen sind die Kennzeichen ES-EF 1429 angebracht. Das behindertengerecht umgebaute Fahrzeug hat einen Wert von etwa 80 000 Euro. Hinweise werden an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 erbeten.

