Aichtal-Grötzingen (pol) - An insgesamt fünf in der Achalmstraße und in der Rechbergstraße geparkten Mercedes haben sich Unbekannte in der Nacht von Samstag, 23 Uhr, auf Sonntag, 10 Uhr, zu schaffen gemacht, teilte die Polizei mit. An diesen Fahrzeugen bauten sie laut Polizei nicht nur die Mercedes-Sterne aus, sondern auch die Abstandswarner und die Distronic Sensoren der Abstandsregeltempomaten und entwendeten sie. Zum Ausbau dieser Teile ist Fachwissen und Spezialwerkzeug notwendig. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber im Bereich von mehreren tausend Euro liegen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.

