Esslingen (pol)Im Laufe des Freitagabends sind aus dem Stadtgebiet Esslingen luat Polizeiangeben insgesamt 4 Wohnungseinbrüche gemeldet worden. In der Brandenburger Straße, im Stöckenbergweg, im Kastanienweg und im Brinzingerweg waren jeweils Wohnungen beziehungsweise Häuser Ziel der Einbrecher. In allen Fällen gelangten diese durch Aufhebeln von Terrassentüren oder Fenstern in die Wohnungen, in welchen diverse Räumlichkeiten, Schränke und Kommoden durchsucht wurden. Den Tätern fielen Bargeld und Schmuck in die Hände, eine abschließende Bezifferung der Schadenshöhe ist derzeit noch nicht möglich. Die Spurensicherung erfolgte in allen Fällen durch Spezialisten der Kriminaltechnik.