Reichenbach an der Fils (pol) - In der Nacht zum Samstag sind nach Streitigkeiten während einer

Festivität im Freibad Reichenbach mehrere Personen verletzt worden. Kurz nach ein Uhr gerieten drei Männer, zwei 22-Jährige und ein 24-Jähriger, mit bislang unbekannten Personen in einen handfesten Streit. Diesen Streit wollten die anwesenden Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes schlichten und hierzu die drei Männer des Geländes verweisen. Zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter im Alter von 38 und 40 Jahren wurden hierbei, nach Angaben der Polizei, von den Männern mit Fäusten angegriffen und leicht verletzt.

Anzeige

Selbst nach Eintreffen der gerufenen Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort kam, beruhigten sich die drei Männernicht und wollten immer wieder auf die Sicherheitsdienstmitarbeiter losgehen.

Anzeige

Als der aggressive 24-Jährige versuchte, an den Polizeibeamten und dem eingesetzten Polizeihund vorbei in Richtung den Sicherheitsdienstmitarbeitern zu rennen, wurde dieser vom Polizeihund gebissen, von den Beamten zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert. Dabei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt, wovon sich einer in ärztliche Behandlung begeben und seinen Nachtdienst vorzeitig beenden musste. Die Verletzungen des 24-Jährigen mussten im Anschluss ebenfalls im Krankenhaus versorgt werden. Bei der Durchsuchung der drei Männer wurden geringe Mengen Rauschgift aufgefunden. Sie werden wegen verschiedener Delikte bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Anzeige gebracht.