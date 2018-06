Anzeige

Denkendorf (pol)Ordentlich gekracht hat es am späten Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 1200 zwischen Denkendorf und Nellingen. Verursacht wurde die Kollision nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von einer 55 Jahre alten VW Caddy-Fahrerin, die gegen 17.15 Uhr in Richtung Nellingen unterwegs war. Als sie sich dem Kreuzungsbereich mit der L 1202 näherte, bemerkte sie die vor ihr an einer roten Ampel wartenden Fahrzeuge wohl aus Unachtsamkeit erst zu spät und prallte ins Heck eines VW Up. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Kleinwagen auch noch auf einen davor stehenden Audi A4 geschoben wurde. Neben der Unfallverursacherin wurden auch die 56 Jahre alte Lenkerin des VW Up, sowie zwei Mitfahrer im Audi der 38 Jahre alten Frau verletzt. Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in verschiedene Kliniken gebracht. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 15.000 Euro, wobei der VW nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste.