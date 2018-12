Anzeige

Esslingen (pol) Erhebliche Verkehrsbehinderungen hatte ein Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B 10 zur Folge. Ein 62 Jahre alte Autofahrer, der zwischen Pliensauvorstadt und Mettingen in Richtung Stuttgart unterwegs war, wechselte gegen 5.40 Uhr den Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem rechts fahrenden Lkw eines 54-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde das Auto zurück auf die linke Spur geschleudert und stieß dort noch mit einem weiteren Wagen zusammen. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der Blechschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 9.000 Euro.

Am Mittwochnachmittag hat es noch einen Unfall auf der B 10 gegeben. Kurz nach 16 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Wagen auf der linken Spur in Richtung Göppingen unterwegs und fuhr auf Höhe der Anschlussstelle Oberesslingen aauf den abbremsenden Wagen einer 41 Jahre alten Frau auf. Das Fahrzeug des 18-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Die linke Fahrspur war bis 17.10 Uhr gesperrt.