DenkendorfUnbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei bereits in der Nacht zum Samstag einen Getränkeautomaten vor einer Metzgerei in der Albstraße stark beschädigt und alle darin befindlichen Getränkeflaschen entwendet. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung auf Video aufgenommen. Der Sachschaden am Automaten dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen. (pol)