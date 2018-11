Anzeige

Landkreis Esslingen (pol) - Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstagmittag verschaffte sich ein unbekannter Täter in Neuhausen in der Bismarckstraße über ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss Zutritt zu einem unbewohnten Gebäude. Nach dem bisherigen Kenntnisstand der Polizei wurde jedoch kein Diebesgut entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Am Samstag zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, stieg ein unbekannter Täter in Owen mit einer Alu-Leiter auf den Balkon im 1. Obergeschoß. Durch massive Gewaltanwendung gelangte der Täter über ein Fenster in die Wohnung, die sich über einer Firma befindet. Dem Einbrecher fielen ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände. Der angerichtete Schaden dürfte sich ebenfalls auf mehrere hundert Euro belaufen, so die Polizei.

Ebenfalls am Samstag zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr, hebelte ein Täter in Nürtingen die Terrassentüre eines Zweifamilienhaus auf. Der Täter nahm neben einer geringen Menge an Bargeld, Schmuck, auch einen Laptop mit. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen jeweils die Spurensicherung.