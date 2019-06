Leinfelden-Echterdingen/Flughafen-Stuttgart (pol)Äußerst müde und deutlich alkoholisiert ist ein 51-Jähriger am Samstagabend am Stuttgarter Flughafen aufgefallen. Gegen 21.15 Uhr wollte der 51-Jährige mit seinem Audi beim Terminal 3 abbiegen und musste zunächst an der roten Ampel warten. Nach Zeugenangaben "verschlief" er zwei folgende Grünphasen, was den nachfolgenden Verkehrsteilnehmer dazu veranlasste, den Audi-Fahrer anzusprechen.

Nachdem dieser bei der nächsten Grünphase wieder nicht sofort losfuhr, versuchte der Nachfolgende laut Polizei langsam rechts an dem Audi vorbeizufahren. In diesem Moment fuhr der 51-Jährige dann doch los und beide Fahrzeuge berührten sich. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde beim Audi-Fahrer ein vorläufiger Alkoholwert von über zwei Promille gemessen, was eine Blutentnahme nach sich führte. Er musste vor Ort seinen Führschein abgeben.