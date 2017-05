Filderstadt (pol) - Am Mittwochnachmittag sind in der Heußstraße im Ortsteil Sielmingen mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr wurde an insgesamt fünf Fahrzeugen, die hintereinander auf der Straße abgestellt waren, durch unbekannte Täter im Bereich der Beifahrerseite der Lack zerkratzt. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mindestens 8.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0711/70913

entgegen.

