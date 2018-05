Anzeige

Esslingen (pol) Zunächst wurde zwischen 16 und 21 Uhr ein geparkter Pkw in der Kurt-Schumacher-Straße gewaltsam aufgebrochen, berichtet die Polizei. Im Fahrzeug befand sich jedoch nichts Stehlenswertes, sodass der Täter ohne Beute den Tatort verlassen musste. Ein weiterer Pkw wurde in der Zeit zwischen 22 und 1 Uhr in der Schlachthausstraße aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde laut Polizei ein Geldbeutel gestohlen, der sich in einer Handtasche befand, die sichtbar auf dem Beifahrersitz lag. Das Polizeirevier Esslingen, Telefonnummer 0711 / 3990-0, sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die jeweiligen Taten geben können.