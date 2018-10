Anzeige

Esslingen (pol) In einem Wohnkomplex in der Bergstraße im Stadtteil Sulzgries hatten es dem Anschein nach mehrere Täter auf die dort abgestellten Fahrräder abgesehen. Die Täter sind in der Nacht auf Montag in insgesamt drei Tiefgaragen eingebrochen. Zwischen 23.45 Uhr und 5.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Garagen und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand mehrere Fahrräder unterschiedlichen Werts. Wie hoch die Beute der Täter insgesamt ausfiel, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen des Polizeipostens Oberesslingen laufen.