Anzeige

Ostfildern: Schmuck gestohlen

Ein Unbekannter hat beim Einbruch in eine Wohnung im Reinachweg im Scharnhauser Park Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Der Täter gelangte am Dienstagnachmittag, zwischen 14.40 Uhr und 16.30 Uhr, auf noch unbekannte Weise zunächst in das Mehrparteienhaus und brach anschließend die Wohnungstür auf. Im Inneren nahm der Einbrecher den Schmuck an sich und flüchtete unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 100 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wendlingen: Einbruch in Zweifamilienhaus

Nach dem Einbruch in ein Zweifamilienhaus in der Mörikestraße ermittelt der Polizeiposten Wendlingen. In der Zeit von Samstag, zehn Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr, brach ein Unbekannter über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude ein und durchsuchte beide Wohnungen nach Wertsachen. Nach jetzigem Kenntnisstand machte der Täter keine Beute. Die Höhe des von ihm hinterlassenen Schadens steht noch nicht fest. Experten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Kirchheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag, zwischen 13 Uhr und 18 Uhr, in ein Wohnhaus im Köngener Neckarweg eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und stieg dort ein. Er durchsuchte die Zimmer und schaute sich nach Stehlenswertem um. Mit einem Möbeltresor, den er samt Inhalt mitnahm, verließ er das Gebäude unerkannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.