Anzeige

Kreis Esslingen (pol) - Insgesamt acht Kindergärten in Plochingen, Wendlingen und Wernau sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit von 16 bis 7.30 Uhr, ins Visier Einbrechern geraten. Dieselben Täter, vermutet die Polizei.

Betroffen davon waren sowohl der evangelische als auch der katholische Kindergarten in Plochingen. In Wendlingen suchten die Täter Einrichtungen in der Schloßstraße, der Hebelstraße und der Bismarckstraße heim und in Wernau traf es die Kindergärten in der Kirchheimer Straße, der Lindenstraße und der Maria-Theresia-Straße.

Zutritt hatten sich die unbekannten Täter der Polizei zufolge über teils mit brachialer Gewalt aufgebrochene Zugangstüren, Fenster und Terrassentüren verschafft. In den Gebäuden konzentrierte sich die Suche nach Beute offenbar ausschließlich auf Bargeld, das die Kriminellen in Büro- und Aufenthaltsräumen vermuteten. Darin wurden Schränke durchwühlt und vereinzelt Schließfächer aufgestemmt.

Die Höhe des entwendeten Bargelds ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber im unteren dreistelligen Bereich bewegen. Zurück blieben Schäden an den Gebäuden und dem Inventar, die sich im Bereich von über 10.000 Euro bewegen dürften. Spezialisten der Kriminalpolizei rückten zur Spurensicherung an die Tatorte aus.

Zeugenhinweise nehmen die jeweils zuständigen Polizeiposten in Plochingen (Telefon 07153/3070), Wendlingen (Telefon 07024/920990) und Wernau (Telefon 07153/97240) entgegen.