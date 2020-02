Landkreis Esslingen (pol)Im Laufe des Samstages sind im Landkreis Esslingen mehrere Einbrüche sowie entwendete Zigarettenautomaten bei der Polizei angezeigt worden. In Bissingen/Teck hebelten Unbekannte am Samstagabend in der Unteren Straße eine Terrassentüre auf, durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. In Linsenhofen wurde eine Fensterscheibe an einer Gaststätte in der Straße Auf der Hohen Reute eingeworfen und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden dürfte etwa 3000 Euro betragen. In Weilheim/Teck wurden zwei Zigarettenautomaten in der Bissinger Straße und Wehrstraße aus den Wänden gerissen und aufgebrochen. Die Polizeireviere Kirchheim und Nürtingen haben die Ermittlungen aufgenommen.