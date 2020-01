Nürtingen/Großbettlingen/Leinfelden-Echterdingen/Aichtal (pol) Im Laufe des Samstages sind mehrere Einbrüche im Landkreis Esslingen bei der Polizei gemeldet worden. Im Nürtinger Wohngebiet Braike hebelten Unbekannte die Hauseingangstüre eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten den Wohnbereich nach Stehlenswertem. In Großbettlingen wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und das Gebäude ebenfalls durchsucht. In Leinfelden-Echterdingen wurden im Stadtteil Oberaichen gleich in zwei Häuser durch Aufhebeln von Erdgeschossfenstern eingebrochen. An allen Tatorten stand das Diebesgut noch nicht detailliert fest. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen jeweils vor Ort und sicherten die Spuren. Am Samstagabend löste im Industriegebiet in Aichtal-Aich der Einbruchsalarm an einem Firmengebäude aus. Nachdem von der ersten eintreffenden Streifenwagenbesatzung aus der Entfernung eine verdächtige Person festgestellt werden konnte, wurde das weitläufige und unübersichtliche Gelände von mehreren Streifenwagenbesatzungen und von Polizeihundeführen überprüft. Zur Unterstützung aus der Luft war zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Es konnte letztlich keine Person mehr auf dem Gelände festgestellt werden.