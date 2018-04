Anzeige

Leinfelden-Echterdingen/Filderstadt (pol)Gleich zwei stark betrunkene Autofahrer musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen auf den Fildern aus dem Verkehr ziehen. Wie die Polizei berichtet, hielten die Beamten gegen 6.15 Uhr zunächst den Audi A 3 eines 48-Jährigen in der Hauptstraße in Echterdingen an. Eine halbe Stunde später stoppte eine Polizeistreife den VW Passat eines 31-Jährigen in der Fabrikstraße in Bonlanden. Da die beiden Fahrer in der Nacht zuvor erheblich zu tief ins Glas geschaut hatten, mussten sie sich einem Alkoholtest unterziehen. Dieser ergab bei beiden Männern einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme mussten sie ihre Führerscheine abgeben.