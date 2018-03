Anzeige

Köngen (pol) In eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer Türe verschaffte sich der Einbrecher zwischen 1.30 Uhr und 6.40 Uhr Zutritt zum Gebäude. Nachdem er gewaltsam weiter in den eigentlichen Gastraum vorgedrungen war, durchsuchte er dort die Schränke und Schublanden nach Stehlenswertem.

Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei ein kleinerer Münzgeldbetrag in die Hände, mit dem er sich aus dem Staub machte. Der hinterlassene Schaden, der auf etwa 1.500 Euro beziffert wird, übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.