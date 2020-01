Esslingen (pol)Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen, unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in größeren Mengen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 27 Jahre alten Mann aus Esslingen. Der Tatverdächtige befindet sich nach Angaben der Polizei bereits in Untersuchungshaft.

In der Nacht zum Montag gegen 0.15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen auf der Adenauerbrücke den 27-jährigen BMW-Fahrer, wobei die Beamten Cannabisgeruch auffiel.

Im Anschluss fanden sie im Kofferraum des Fahrzeugs zwei Tüten mit Marihuana. Der Fahrer, der einem vorläufigen Test zufolge offenbar selbst unter Drogeneinfluss stand, wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Im Zuge der folgenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden Kriminalbeamte in der Wohnung des Mannes nochmals zwei Tüten mit Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden im BMW und in der Wohnung mehr als ein Kilogramm Marihuana beschlagnahmt.

Der 27-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montagvormittag beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.