Anzeige

Esslingen (pol) - In den Vormittagsstunden des Heiligabends geriet im Ortsteil Zollberg in einem Kinderzimmer eines Mehrfamilienhauses aus bislang unbekannter Ursache eine Matratze in Brand. Die Bewohner warfen die Matratze geistesgegenwärtig in die Badewanne und konnten somit schlimmeres verhindern. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Matratze vollends ab. Die 3 sich zum Brandausbruch in der Wohnung befindlichen Personen wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Klinikum eingeliefert. Unter anderem befand sich ein 4-jähriges Kind darunter. Ein 22-jähriger erlitt durch die Verbringung der Matratze vom Kinderzimmer in das Bad zusätzlich noch leichte Brandwunden im Bereich der Schulter und der Hand. Nach bisherigen ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Ein in der Wohnung aufgefundener Hund wurde zur weiteren Versorgung dem Tiernotdienst übergeben. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Esslingen war mit 6 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen sowie 7 Einsatzkräften vor Ort.