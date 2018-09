Anzeige

Esslingen (pol) - Beamte der Verkehrspolizei haben am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in der Max-Planck-Straße einen VW-Kleintransporter mit Anhänger gestoppt und genauer unter die Lupe genommen. Schon nach kurzer Kontrolle mussten sich die Beamten die Frage stellen, was an dem Gespann aus sicherheitstechnischer Sicht überhaupt noch in Ordnung war. Am Anhänger war laut Polizei etwa die Auflaufbremse ohne jede Funktion und an der Deichsel waren wichtige Stahlverstrebungen gerissen. Am Zugfahrzeug zeigten sich die Bremsschläuche stark rissig, ein eigentlich ursprünglich verbauter Bremskraftregler war gleich komplett ausgebaut worden. Dass sich die Karosserie großflächig durchgerostet zeigte, der Motor und das Getriebe erheblichen Ölverlust aufwiesen und die Beleuchtung ihrem Namen nicht mehr gerecht wurde, waren weitere Gründe, weshalb sowohl Anhänger als auch Zugfahrzeug nach gutachterlicher Prüfung aus dem Verkehr gezogen wurden. Nachvollziehen wollte der 48-jährige Fahrer des Fahrzeugs allerdings nicht, was die Polizei zu beanstanden hatte. Der Mann zeigte sich völlig uneinsichtig. Das wird ihn vor einem Bußgeld nicht bewahren.