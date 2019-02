Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) Am Freitagnachmittag hat sich ein unbekannter Mann einem 13-jährigen Mädchen gegenüber unsittlich gezeigt. Das Mädchen wurde gegen 16.50 Uhr in der Straße "Zu den Schafhofäckern" Ecke Laubersberg von dem Unbekannten, der in einem viertürigen Pkw ähnlich einem VW Golf saß, angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als das Mädchen höflich Auskunft gab und sich dem Mann im Pkw zuwandte, erkannte sie, dass dieser mit offener Hose im Fahrzeug saß und eindeutige Bewegungen machte. Das Mädchen flüchtete anschließend sofort und der Pkw fuhr Richtung Jesinger Straße weg. Der Unbekannte wurde als ca. 35-40 Jahre alter Mann mit kariertem Hemd und auffallend rundlichem Gesicht beschrieben. Er sprach hochdeutsch. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07021/501-0 entgegen.