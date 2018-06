Anzeige

Filderstadt (pol) Am Freitag, gegen 17.10 Uhr, ist bei einem Verkehrsunfall in Filderstadt-Bernhausen ein Pkw frontal in ein Gebäude gekracht. Zu dem Unfall kam es, als ein 54-Jähriger aus Filderstadt mit seinem Ford von der Diepoldstraße kommend nach links in die Nürtinger Straße abbiegen wollte. Hierbei bekam der 54-Jährige nach derzeitigem Stand plötzlich medizinische Probleme und es wurde ihm "schwarz vor den Augen". Er fuhr geradeaus und prallte gegen eine Gebäudemauer.

Glücklicherweise befanden sich zur Unfallzeit keine weiteren Fahrzeuge oder Fußgänger in diesem Bereich, sodass keine weiteren Personen geschädigt wurden. Der 54-Jährige wurde zur stationären Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug und am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der Pkw des 54-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.