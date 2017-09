Anzeige

Steinheim a.d.M. (red) - In der Brühlstraße in Steinheim a.d.M. (Landkreis Ludwigsburg) ist es am Freitagabend zu Schüssen im Bereich eines Wohnhauses gekommen. Bislang ungesicherten Zeugenaussagen zufolge war der angeschossene Mann, welcher an der Hand getroffen wurde, ein Pizzabote. Hintergründe zu der Tat sind derweil unklar, der Täter ist nach Polizeiangaben auf der Flucht.