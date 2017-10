Anzeige

Ostfildern (pol) - Beim Drachenfest im Scharnhauser Park ist am Dienstagnachmittag ein 45-jähriger Familienvater so unglücklich gestürzt, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Der Kirchheimer hielt sich, wie die Polizei berichtet, mit seiner Familie auf dem Festgelände in der Theodor-Rothschild-Straße auf.

Als sich ein Drachen der Kinder kurz vor 16 Uhr in den Ästen verfing, kletterte der Mann auf den Baum, um denselben zu befreien. In einer Höhe von etwa fünf Metern brach plötzlich der Ast unter ihm weg und der 45-Jährige stürzte zu Boden.

Mit Schmerzen im Brust und Rückenbereich wurde er vom anwesenden Rettungsdienst bis zum Eintreffen des Notarztes erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.