Denkendorf (pol) Das Polizeirevier Filderstadt und die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermitteln wegen gewerbsmäßigem Diebstahl gegen einen 24-jährigen Georgier. Der Mann füllte am Samstagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter mehrere Schachteln Zigaretten in eine besonders ausgekleidete Tasche und verließ zügig - ohne zu bezahlen - den Laden. Er wurde von einem Marktmitarbeiter beobachtet und auf dem Parkplatz gestellt, wie die Polizei berichtet.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten fanden bei dem einschlägig polizeibekannten Mann im Rahmen der anschließenden Durchsuchung das Diebesgut im Wert von etwa 130 Euro. Er wurde festgenommen und am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt.

Der Richter setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.