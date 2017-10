Anzeige

Wernau (pol) - Ein Radfahrer ist am Donnerstagvormittag von seinem Fahrrad gestoßen und leicht verletzt worden, berichtet die Polizei.

Der 35-Jährige radelte kurz vor 12 Uhr den Fußgängerüberweg über den Neckar vom Bahnhof Wernau kommend in Richtung der Asylbewerberunterkunft in der Köngener Straße.

Beim Überfahren der Fußgängerbrücke kamen ihm zwei bislang unbekannte Männer entgegen. Einer der beiden trat ihn von hinten, so dass der 35-Jährige zu Fall kam. Anschließend schnappte sich einer der Unbekannten sein Fahrrad und warf es von der Brücke. Glücklicherweise kam es am Ufer des Flusses auf. Anschließend ging das Duo weiter und fuhr in einem schwarzen, kleineren Auto davon.

Die beiden Männer sind etwa 180 cm groß. Einer ist muskulös und hat sehr kurze, blonde Haare sowie einen langen, spitz zulaufenden Kinnbart. Er trug einen roten Pullover. Sein Begleiter ist schlank und hat schwarze Haare sowie einen schwarzen, kurzen Kinnbart. Er hatte eine schwarze Jacke an.