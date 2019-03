Nürtingen (pol) Ein offensichtlich betrunkener Mann hat am Freitagnacht den Verkehr an der Stuttgarter Straße in Nürtingen behindert und anschließend die Polizei beleidigt. Ein erster Notruf ging gegen 23.40 Uhr bei der Polizei ein. Eine Autofahrerin teilte den Beamten mit, dass eine betrunkene Person auf der Höhe eines Fast-Food-Restaurants mehrfach versucht habe, Fahrzeuge anzuhalten.

Als die Beamten an der beschriebenen Stelle ankamen, konnten sie den Betrunkenen zunächst nicht antreffen. Erst kurz nach Mitternacht, als weitere Anrufe mit derselben Beschwerde eingegangen waren, konnte die Streifenwagenbesatzung den Mann ausfindig machen. Bei einer anschließenden Personenkontrolle soll sich der 27-Jährige zunehmend aggressiv verhalten haben. Laut Polizeimeldung zog er sich plötzlich die Klamotten vom Oberkörper und warf sie den Beamten vor die Füße. Außerdem soll er die Polizisten mehrmals beleidigt haben, sodass er sie schließlich auf das Revier begleiten musste.

Im Polizeirevier angekommen soll der 27-Jährige versucht haben, sich selbst zu verletzen. Laut Polizeibericht hielten ihn die Beamten davon ab, sich mit einer Stoffdecke zu strangulieren. Infolgedessen wurde der Mann noch in derselben Nacht in eine Klinik eingeliefert.

Derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge soll der Mann außerdem für einen Streit in einer Kneipe an der Stuttgarter Straße verantwortlich sein, bei dem mit einem Teppichmesser hantiert wurde. Die Ermittlungen dauern an.